Na stole kilka tematów i "różne opcje". Europejscy liderzy na nadzwyczajnym szczycie

- Przeprowadzimy dziś strategiczną debatę na temat różnych kwestii międzynarodowych, a zwłaszcza na temat relacji z Turcją i sytuacji we wschodniej części Morza Śródziemnego. Chcemy więcej przewidywalności, więcej stabilności w tym regionie - powiedział szef Rady Europejskiej Charles Michel wchodząc do budynku, gdzie przed godziną 16 ruszyły debaty szefów państw i rządów.

Michel zaznaczył, że na stole "są różne opcje", co w języku dyplomatycznym oznacza, że Unia Europejska nie wyklucza sankcji wobec Turcji za jej działania we wschodniej części Morza Śródziemnego. - Dziś będzie okazja, by jasno powiedzieć, czego chcemy od przyszłych relacji pomiędzy Unią Europejską a tą częścią świata - zaznaczył Belg. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła przekonanie, że "Rada Europejska ponownie wyrazi pełną solidarność z Grecją i Cyprem". - Unia Europejska ma dwie możliwości, jeśli chodzi o relacje z Turcją: albo zwiększanie napięć, czego nikt nie chce, albo deeskalacja i przejście do konstruktywnych relacji - tłumaczyła.