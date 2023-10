Nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Morawiecki w Grenadzie o "partii Tuska" i "dyktacie, który płynie z Brukseli i Berlina"

W hiszpańskiej Grenadzie odbywa się nieformalny szczyt Unii Europejskiej, który jest poświęcony między innymi kwestiom migracyjnym. Przed posiedzeniem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że polski rząd odrzuca proponowane rozwiązania. - My chcemy spokoju, bezpieczeństwa i chcemy przewidywalności - stwierdził.

W piątek w hiszpańskiej Grenadzie odbywa się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. W zaproszeniu wystosowanym do jego uczestników przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał, że podczas spotkania odbędzie się "konstruktywny dialog na temat najpilniejszych kwestii, przed którymi stoi obecnie nasza Unia, takich jak migracja".

"Ale spotkanie to wyznacza też początek ważnego procesu refleksji na temat przyszłych priorytetów naszej Unii. Rozpoczynające się w Grenadzie dyskusje pozwolą nam wspólnie wytyczyć kurs Unii, określić jej kierunek i cele na nadchodzące lata. Wynik naszego procesu refleksji, który odbędzie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ukształtuje program strategiczny na lata 2024–2029" - podkreślił Michel.

Morawiecki: Boją się tego dyktatu, który płynie z Brukseli i Berlina. My się nie boimy

Premier Morawiecki zabrał głos przed posiedzeniem w piątkowy poranek. - Wszyscy tutaj przyznają, że partia Tuska zgodziła się w ostatnich dniach na poparcie paktu migracyjnego. To znaczy, że Europa chce wdrażać te rozwiązania. Gdyby partia Tuska doszła do władzy w Polsce, te rozwiązania będą wprowadzone - nielegalni migranci będą rozlokowani, (...) dystrybuowani pomiędzy poszczególnymi państwami. Polska stawia takiemu stanowisku zdecydowane weto. Powiedziałem to wczoraj wielu premierom, i co ciekawe wielu się ze mną zgadza - oświadczył premier.

Premier Mateusz Morawiecki w Grenadzie PAP/Radek Pietruszka

Jak mówił, "boją się oni tego dyktatu, który płynie z Brukseli i Berlina". - My się tego dyktatu nie boimy - pokazaliśmy to już raz między rokiem 2015 i 2018, że niezależnie od procedur podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w czerwcu 2018 roku doprowadziliśmy do tego, że w zapisach konkluzji Rady Europejskiej pojawiła się jednoznaczna wskazówka, że nie ma żadnej możliwości dystrybuowania nielegalnych imigrantów bez zgody poszczególnych państw członkowskich. To Polska wtedy to wywalczyła - mówił premier.

- Przez pięć lat był spokój. W czerwcu tego roku ponownie pod dyktando Berlina Bruksela ze wsparciem partii Tuska zaczęła realizować swój plan. Plan przyjęcia nielegalnych imigrantów, a na te kraje, które nie chcą ich przyjąć, nakładania drakońskich kar. Powiedziałem wczoraj kilku premierom, dzisiaj powiem na sesji plenarnej, ze Polska zdecydowanie odrzuca to ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo naszego kraju - dodał Mateusz Morawiecki.

- My chcemy spokoju, bezpieczeństwa i chcemy przewidywalności. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przewidywalny. To, co zrobiliśmy pięć lat temu, tak samo i dzisiaj i na kolejnej Radzie, jeżeli taka będzie decyzja wyborców, będziemy bronili prawa Polaków do bezpieczeństwa - oświadczył premier.

Cała wypowiedź premiera przed nieformalnym szczytem Unii Europejskiej TVN24

Przyjęty pakt migracyjno-azylowy. Polska i Węgry przeciw

W środę w Brukseli, na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE, przyjęto ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw, a od głosu wstrzymały się Słowacja, Czechy i Austria. Chodzi o tzw. rozporządzenie kryzysowe.

Decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych przepisów. W środę podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu odbywała się również debata pt. "Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji".

W Polsce toczy się dyskusja dotycząca unijnego projektu rozporządzenia w sprawie migrantów. Rządzący twierdzą, że pakt migracyjny będzie zawierał mechanizm "przymusowej relokacji". Tymczasem komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, odpowiedzialna także za kwestię unijnej polityki migracyjnej, podkreślała w rozmowie z korespondentem TVN24 w Brukseli Maciejem Sokołowskim, że "nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów".

Autor:pp/ft

Źródło: PAP