Merkel, von der Leyen i Sassoli apelują o przyjęcie unijnego budżetu

Przywódcy wezwali Parlament Europejski i Radę do jak najszybszego formalnego zatwierdzenia porozumień osiągniętych we wtorek i w zeszłym tygodniu. "Otworzy to drogę do formalnego przyjęcia wszystkich niezbędnych aktów prawnych i ratyfikacji na szczeblu krajowym tam gdzie jest to wymagane" - zaznaczono.