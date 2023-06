"Unia Europejska ma szczególną odpowiedzialność wobec Ukrainy". Deklaracja Ursuli von der Leyen

W Londynie zorganizowano konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała, że w perspektywie długofalowej UE przekaże 50 miliardów euro na odbudowę kraju zniszczonego w wyniku rosyjskiej inwazji. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił nowe gwarancje kredytowe dla Ukrainy, a także ramy ubezpieczenia od ryzyka wojny, mające na celu pomoc firmom w inwestowaniu w Ukrainie. Dodatkowe wsparcie finansowe zapowiedział także sekretarz stanu USA.

Dwudniowa Ukraine Recovery Conference rozpoczęła się w środę w Londynie. Jej uczestnicy, reprezentujący zarówno rządy, jak i sektor prywatny, dyskutują, jak wesprzeć Ukrainę po zakończeniu rosyjskiej inwazji na ten kraj. Polskę reprezentuje na londyńskiej konferencji minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Sunak: inwazja tylko udowodniła, jak wiele Ukraina ma do zaoferowania

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak otwierając konferencję oświadczył, że Ukraina jeszcze przed wojną była ogromną szansą inwestycyjną, a rosyjska inwazja tylko udowodniła, jak wiele Ukraina ma do zaoferowania. Szef brytyjskiego rządu podczas swojego wystąpienia ogłosił nowe gwarancje kredytowe dla Ukrainy o wartości 3 miliardów dolarów na okres trzech lat, a także ramy ubezpieczenia od ryzyka wojny, mające na celu pomoc firmom w inwestowaniu w Ukrainie.

- Jak widzieliśmy w Bachmucie i Mariupolu, to, czego Rosja nie może wziąć, będzie starała się zniszczyć. Chcą zrobić to samo z ukraińską gospodarką. Skala wyzwania jest realna, wojna przyniosła w zeszłym roku spadek PKB Ukrainy o 29 procent, ale wystarczy spojrzeć na ulice Kijowa, pomimo groźby ataku, ludzie żyją swoim życiem - i prowadzą interesy. Rząd prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zdeterminowany do przeprowadzenia reform, aby stać się bardziej otwartym, przejrzystym i gotowym na inwestycje. To tętniący życiem, dynamiczny, kreatywny, europejski kraj, który nie chce dać się stłumić - mówił Sunak.

Brytyjski premier Rishi Sunak na konferencji Ukraine Recovery Conference w Londynie PAP/EPA/ANDY RAIN / POOL

- Tak więc wraz z naszymi sojusznikami utrzymamy nasze wsparcie dla obrony Ukrainy i dla kontrofensywy, i będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, aby nadal wygrywała tę wojnę. Jestem dumny, że dziś ogłaszamy wieloletnie zobowiązanie do wspierania ukraińskiej gospodarki, a w ciągu najbliższych trzech lat zapewnimy gwarancje kredytowe o wartości 3 miliardów dolarów. Będziemy stać po stronie Ukrainy, gdy wywalczy o pokój i wykorzysta całą swoją pomysłowość i opór, by zbudować przyszłość, na jaką zasługuje - powiedział brytyjski premier.

Von der Leyen: UE ma szczególną odpowiedzialność wobec Ukrainy

Obecna w Londynie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w perspektywie długofalowej, Unia przekaże 50 miliardów euro na odbudowę Ukrainy w latach 2024-2027

- To (fundusze) mające pokryć najpilniejsze potrzeby Ukrainy. Ale pomówmy o przyszłości. Wierzę, że Unia Europejska ma szczególną odpowiedzialność - powiedziała Von der Leyen.

- Ukraińcy mówią nam, że kiedy wyobrażają sobie swoją przyszłość, widzą flagę Europy powiewającą nad swoimi miastami. I nie mam wątpliwości, że Ukraina będzie częścią naszej Unii - zapewniła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen na konferencji w Londynie dotyczącej odbudowy Ukrainy PAP/EPA/ANDY RAIN / POOL

Von der Leyen stwierdziła również, że należy połączyć reformy w Ukrainie z europejskimi inwestycjami w tym kraju, a sektor prywatny musi wziąć udział w odbudowie kraju.

- Poprzez reformy Ukraina wysyła także silną wiadomość do prywatnych inwestorów: mogą liczyć na przejrzystość, równe warunki i dobrze funkcjonujące instytucje, które są potrzebne w celu przeprowadzenia inwestycji na Ukrainie. (...) To właśnie sektor prywatny ze swoim nieocenionym doświadczeniem i siłą finansową pomoże Ukrainie zrealizować marzenia - podkreśliła.

- Za każdy krok, jaki zrobicie w naszą stronę, Unia Europejska musi zrobić krok w stronę Ukrainy - podsumowała Von der Leyen.

Rau: Polska może odegrać wiodącą rolę w odbudowie Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau oświadczył, że Polska już udowodniła swoje zaangażowanie na rzecz pomocy Ukrainie, poszkodowanej w wyniku rosyjskiej agresji. - Możemy też odegrać wiodącą rolę w powojennej odbudowie tego państwa - zadeklarował.

Kluczowymi obszarami naszej współpracy z Kijowem powinny być logistyka i transport. Te dziedziny są najważniejsze, ponieważ - jako sąsiad Ukrainy - posiadamy długą granicę z tym krajem oraz dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą przejść granicznych. Naszym atutem jest też bogate doświadczenie obecności na ukraińskim rynku - zaznaczył minister.

Zbigniew Rau (drugi od lewej) na konferencji Ukraine Recovery Conference w Londynie PAP/EPA/ANDY RAIN / POOL

Jak zauważył szef resortu dyplomacji, kraj zniszczony na skutek inwazji Kremla został w ostatnich tygodniach dotknięty także konsekwencjami powodzi spowodowanej wysadzeniem zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce. - Skala kataklizmu jest przytaczająca - powiedział minister, dodając, że Moskwa powinna ponieść za swoje zbrodnie odpowiedzialność finansową, rekompensując Kijowowi wyrządzone szkody.

- Sukces odbudowy Ukrainy leży w interesie całej Europy. Stoimy na stanowisku, że Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej w najkrótszym możliwym terminie. Widzimy, że nawet w warunkach wojny władze w Kijowie wypełniają zobowiązania na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Mamy nadzieję, że pod koniec 2023 roku kraje Unii podejmą w tej kwestii pozytywną decyzję i rozmowy z Ukrainą w sprawie członkostwa staną się rzeczywistością - oznajmił Rau.

MSZ przekazało, że minister Rau uczestniczy w londyńskiej konferencji w zastępstwie premiera Mateusza Morawieckiego.

Blinken zapowiedział dodatkowe wsparcie finansowe z USA

W konferencji wziął udział także sekretarz stanu USA Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacj zapowiedział, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkową pomoc finansową, by pomóc w powojennej odbudowie kraju.

- Przekażemy ponad 1,3 miliarda dolarów dodatkowego wsparcia, aby pomóc Ukrainie (...). Zamierzamy zainwestować 520 milionów dolarów, by pomóc Ukrainie w przebudowie jej sieci energetycznej - zapowiedział Blinken.

Zełenski: budując Ukrainę, budujemy znacznie więcej niż jeden kraj

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w Londynie za pośrednictwem łącza wideo. Podkreślił potrzebę tego, by biznes miał zaufanie, że to, co zostanie odbudowane na Ukrainie, "nie upadnie". - Chronimy Ukrainę i chronimy wolność. A kiedy zbudujemy Ukrainę, zbudujemy wolność. Kraj, region, kontynent, świat: to zadanie globalne - oznajmił.

Podkreślił, że Ukrainie "udało się uczynić Unię Europejską tak zjednoczoną jak nigdy wcześniej". Wskazał, że co najmniej 600 milionów konsumentów "bezpośrednio zależy od naszej produkcji rolnej", a wojna podkreśla znaczenie ukraińskich produktów zbożowych. - To zielona energia gwarantuje prawdziwą stabilność energetyczną. Ukraina może być i będzie jednym z kluczowych dostawców - przekonywał, wskazując na wpływ uzależnienia świata od rosyjskich paliw kopalnych. Dodał, że w Ukrainie znajdują się krytyczne dla nowoczesnych gospodarek zasoby takich minerałów jak lit.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie na konferencji w Londynie poprzez łącze wideo PAP/EPA/ANDY RAIN / POOL

Podkreślił jednak, że zasoby i ziemia nie były jedynymi powodami inwazji Rosji. - Rosyjscy liderzy bardzo, bardzo boją się naszej demokracji, ponieważ demokracja toruje drogę dla rządów prawa, pozbycia się korupcji i kluczowych zasad naszych krajów: że każdy człowiek ma znaczenie - mówił prezydent Zełenski.

- Budując Ukrainę, budujemy znacznie więcej niż jeden kraj, budujemy świat, jaki będzie za życia naszego pokolenia i po nas. Czy będzie on pokojowy? Czy będzie stabilny? Czy będzie demokratyczny? To zależy od nas wszystkich - przekonywał ukraiński prezydent.

