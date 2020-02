Amerykanie wracają do min przeciwpiechotnych. Unia krytykuje: większość ofiar min to dzieci

Zniesienie zakazu stosowania min przeciwpiechotnych przez amerykańską armię podważa globalne porozumienie w tej sprawie i jest nie do zaakceptowania przez Unią Europejską - oświadczyła rzeczniczka unijnej dyplomacji Virginie Battu-Henriksson.

- Decyzja rządu Stanów Zjednoczonych o ponownym zezwoleniu na użycie min przeciwpiechotnych przez siły zbrojne USA poza Półwyspem Koreańskim podważa światową normę w sprawie min przeciwpiechotnych. To norma, która uratowała dziesiątki tysięcy ludzi w ciągu ostatnich 20 lat - podkreśliła w oświadczeniu rzeczniczka unijnej dyplomacji Virginie Battu-Henriksson.

Jak przekonywała Battu-Henriksson, "większość ofiar min to dzieci". Przekonanie, że broń ta jest niezgodna z międzynarodowym prawem humanitarnym, skłoniło 164 państwa, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej do przystąpienia do Konwencji o zakazie min przeciwpiechotnych. - Ich użycie w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i przez dowolny podmiot jest całkowicie niedopuszczalne dla Unii Europejskiej - zaznaczyła Battu-Henriksson.