Unia Europejska i USA ogłosiły nowe sankcje na Rosję

Premier Belgii: jednogłośnie zatwierdziliśmy 13. pakiet sankcji przeciwko Rosji

Premier Belgii Alexander De Croo po spotkaniu w Warszawie z przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premierem Donaldem Tuskiem odniósł się do kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Musimy nadal wspierać Ukrainę i pokazywać w sposób jasny, że to wsparcie będzie obecne tak długo, jak to będzie konieczne - podkreślił. - Jako Belgia, zapewniając obecnie prezydencję (w Radzie Unii Europejskiej - red.), będziemy wspierać proces tego, by Ukraina wchodziła na drogę zwycięstwa. Będziemy się trzymali naszych zobowiązań - mówił.