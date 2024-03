W konkluzjach szczytu dotyczących rozszerzenia szefowie unijnych państw i rządów zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie ram negocjacyjnych, które zostaną zaakceptowane przez Radę UE. W dokumencie znalazł się też punkt przypominający o konieczności przeprowadzenia reform wewnętrznych UE, tak by wspólnota była gotowa na przyjęcie nowych członków. Będzie to jeden z głównych tematów omawianych na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w kwietniu.

12 marca Ursula von der Leyen, szefowa KE, powiedziała podczas debaty, że w ostatnich latach Unia zmieniła podejście do Bałkanów Zachodnich. - Zdaliśmy sobie sprawę, że nie wystarczy tylko czekać, aż Bałkany Zachodnie zbliżą się do nas. Nie wystarczy powiedzieć, że drzwi są otwarte. Musimy także wziąć na siebie odpowiedzialność i w każdy możliwy sposób wspierać (ten region - red.) na drodze do naszej Unii. Dlatego właśnie stworzyliśmy nasz Plan Rozwoju dla Bałkanów Zachodnich. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną, i dlatego zobowiązaliśmy się zrobić to samo w przypadku Bośni i Hercegowiny - dodała.