"Europarlament ma głos doradczy, a nie decydujący, jak próbuje przekonywać PiS". Dziś głosowanie w Strasburgu

Poprawki, którym sprzeciwia się PiS dotyczą propozycji przejścia z zasady jednomyślności na głosowanie większością kwalifikowaną . AFCO rekomenduje, by decyzje w niektórych kwestiach można było podejmować za zgodą większości, a nie wszystkich państw członkowskich. Ma to zapobiegać sytuacjom, gdy weto nawet jednego państwa uniemożliwia podjęcie decyzji.

"Parlament Europejski ma głos doradczy, a nie decydujący, tak jak próbuje przekonywać PiS"

O środowym głosowaniu w europarlamencie mówił korenspondent TVN24 Maciej Sokołowski. Wyjaśniał, że nie zmienia ono, od razu, unijnych traktatów. - To nie jest tak, że Parlament Europejski może je zmienić. Może zaproponować, ale decyzja należy do szefów państw. To oni muszą zdecydować ewentualnie o powołaniu konwentu, który będzie opracowywał zmiany w traktatach. A to może potrwać nawet kilka lat - powiedział.