"Działania te osłabiają pozycję Polski i ostatecznie szkodzą naszej wolności i rozwojowi gospodarczemu"

Komisja Europejska została wezwana przez grupę Europejskiej Partii Ludowej do podjęcia natychmiastowych działań "w związku z pogorszeniem się sytuacji praworządności w Polsce". Rząd podważa fundament, na którym zbudowana jest UE" - oświadczył szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber.

EPL o uchyleniu immunitetu sędzi Morawiec: pseudo werdykt nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej

Przyczynkiem do zabrania przez EPL głosu w sprawie Polski jest zeszłotygodniowa decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która nieprawomocnie uchyliła immunitet prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" Beacie Morawiec. Wnioskowała o to prokuratura, która zamierza postawić sędzi Morawiec zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.