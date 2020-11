"Wie pan, że uczestniczy w tajnym spotkaniu rady?". Dziennikarz włamał się na szczyt ministrów obrony UE

Telewizja RTL poinformowała w piątek, że holenderski dziennikarz Daniel Verlaan dokonał wtargnięcia do grona uczestników szczytu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. 31-latek wykorzystał fatalny błąd minister obrony Holandii.

Holenderski dziennikarz Daniel Verlaan miał bez większych trudności wtargnąć do grona uczestników szczytu ministrów obrony państw Unii Europejskiej, mając do dyspozycji zdjęcie, jakim udokumentowała na Twitterze swój udział w szczycie holenderska minister obrony Ank Bijleveld. Ktoś spostrzegawczy zauważył tam pięć z sześciu cyfr kodu dostępu do spotkania i zawiadomił o tym RTL. Telewizja znalazła brakującą szóstą cyfrę (możliwości było tylko dziewięć), dzięki czemu jej dziennikarz mógł zasiąść przy wirtualnym stole obrad.