Unia Europejska "zakładnikiem" jednego kraju. Kto blokuje embargo na rosyjską ropę?

W poniedziałek w Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Josep Borrell dał do zrozumienie, że istnieją pewne "mocne stanowiska niektórych państw członkowskich", co jest przeszkodą w szybkim uzgodnieniu kompromisu.

- Cała Wspólnota jest zakładnikiem jednego państwa członkowskiego (…), musimy dojść do porozumienia, nie możemy być zakładnikami – powiedział szef litewskiego MSZ Landsberg Gabrieliusis, który przybył na spotkanie ze swoimi odpowiednikami w Brukseli. Jak informuje Reuters, powołując się na unijnych dyplomatów, chodzi o Węgry.

Brak jednomyślności w sprawie nowych sankcji

Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty. W UE jest grupa państw sceptycznie odnoszących się do niektórych elementów propozycji Komisji Europejskiej. Najbardziej aktywne są Węgry, które sprzeciwiają się planom nałożenia embarga ze względu na uzależnienie swej gospodarki od rosyjskiego surowca. Do tej grupy należą też Czechy i Słowacja. UE proponuje tym państwom tymczasowe odroczenie embarga, które w ich przypadku weszłoby w życie w 2024 roku. Jednak takie ustępstwo na razie nie wystarczyło do wypracowania kompromisu.