Unijna komisarz: drastyczny wzrost liczby przestępstw seksualnych wobec dzieci w czasie pandemii

Ylva Johansson, komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych zwraca uwagę, że obowiązkowa izolacja społeczna wymuszona pandemią COVID-19 doprowadziła do znaczącego wzrostu aktywności pedofilów w internecie, a także nasilenia się przestępstw seksualnych wobec dzieci.

W wywiadzie dla portugalskiej agencji prasowej Lusa przedstawicielka Komisji Europejskiej, komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała, że w czasie pandemii doszło do "drastycznego wzrostu" liczby przestępstw seksualnych. Odnotowała, że nasilenie się zjawiska pedofili podczas epidemii notowane było niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej.