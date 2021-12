Debata w Parlamencie Europejskim o sytuacji na granicy z Białorusią

Podczas środowej debaty w europarlamencie na temat sytuacji na granicy z Białorusią wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas podkreślał, że nie jest to kryzys migracyjny, lecz zagrożenie hybrydowe. Były szef polskiego MSWiA, a obecnie europoseł PiS Joachim Brudziński wyraził w trakcie debaty rozczarowanie propozycjami Komisji Europejskiej w związku z tą sytuacją. Europosłanka PO Ewa Kopacz sklasyfikowała działania reżimu w Mińsku jako akty terroryzmu państwowego.

Podkreślił, że Polska, Litwa i Łotwa zostały doświadczone kryzysem bezpieczeństwa. - Będziemy stosować zasadę, że jeśli któreś z państw jest atakowane, to atakowani są wszyscy. To co dzieje się na naszej wschodniej granicy to nie jest kryzys migracyjny. To zagrożenie hybrydowe, szczególnie okrutne i haniebne, sponsorowana przez państwo instrumentalizacja tysięcy emigrantów przez ostatniego dyktatora Europy [Alaksandra Łukaszenkę - przyp. red.] dla celów politycznych. To jest nie do zaakceptowania - powiedział Margaritis Schinas, wiceszef Komisji Europejskiej.

Wskazał, że odpowiedź UE na działania reżimu w Mińsku była natychmiastowa. Składają się na nią między innymi pomoc humanitarna, sankcje i zawieszenie porozumienia dotyczącego wiz z Białorusią. - Zaproponowaliśmy nowe ramy, które pozwolą nam przyjąć środki przeciwko jakimkolwiek przewoźnikom ułatwiającym przemyt ludzi do Unii Europejskiej - powiedział Schinas.

Brudziński: to jest wojna hybrydowa, jaką Białoruś przy wsparciu Rosji prowadzi wobec Polski

Z oceną wiceszefa KE, że to, co się dzieje na granicy nie jest kryzysem migracyjnym, zgodził się europoseł PiS Joachim Brudziński. - To, co dzieje się na granicy z Białorusią nie jest żadnym kryzysem humanitarnym, tylko wojną hybrydową, jaką Mińsk przy wsparciu Kremla prowadzi przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie - powiedział.

- W tym roku na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 38 tysięcy prób jej nielegalnego przekroczenia. W grudniu takich prób było 838. Minionej doby grupa agresywnych młodych mężczyzn, głównie obywateli Iraku i Syrii, przy wsparciu służb białoruskich próbowała sforsować naszą granicę. Chcę po raz kolejny podkreślić: To nie jest żaden kryzys humanitarny. To jest wojna hybrydowa, jaką Białoruś przy wsparciu Rosji prowadzi wobec Polski, Litwy i Łotwy. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że działania służb białoruskich, które pomagały tym nielegalnym imigrantom siłowo sforsować granicę polsko-białoruską nadzorował osobiście generał Roman Podliniew, zastępca szefa białoruskich pograniczników - zaznaczył były szef polskiego MSWiA.

Brudziński wyraził jednocześnie rozczarowanie propozycjami Komisji Europejskiej w związku z sytuacja na granicy. 1 grudnia KE poinformowała, że trzy państwa członkowskie Unii – Polska, Litwa i Łotwa - będą miały możliwość przedłużenia okresu rejestracji wniosków o azyl do czterech tygodni zamiast obecnych 3-10 dni; stosowania procedury azylowej na granicy w celu rozpatrzenia wszystkich wniosków o udzielenie azylu, w tym odwołania, w ciągu maksymalnie 16 tygodni; wdrożenia uproszczonej i szybszej procedury dotyczącej powrotów.

Brudziński stwierdził, że na etapie opracowywania dokumentu nie mogła się do niego odnieść strona polska. - To tylko potwierdza obawy mojego kraju, że niedostatecznie brane jest pod uwagę zdanie państwa członkowskiego, którego propozycja Komisji Europejskiej bezpośrednio dotyczy. (...) W mojej ocenie taki sposób procedowania nie jest zgodny z duchem artykułu 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz utrudnia przyjęcie takich środków, które mogłyby uzyskać pełna akceptację Rady Unii Europejskiej - podkreślił Brudziński.

- Obawiam się, że pomimo samej intencji propozycji dotyczącej powstrzymania dalszego napływu na terytorium Unii Europejskiej kolejnych fal migrantów ze strony Białorusi, finalnie inicjatywa ta okaże się przeciwskuteczna i ostatecznie potwierdzi utworzenie nowego szlaku migracyjnego. Zasadne również wydają się obawy, czy publikacja decyzji w takim kształcie nie stanie się bodźcem do podejmowania dalszych nielegalnych prób przekraczania granic Unii Europejskiej - ostrzegł były szef MSWiA.

Debata w Parlamencie Europejskim PAP/EPA/JULIEN WARNAND / POOL

Kopacz: diabelska alternatywa

Z kolei europosłanka PO Ewa Kopacz sklasyfikowała działania reżimu w Mińsku jako akty terroryzmu państwowego.

- Rzadko stoimy wobec decyzji, które możemy określić mianem diabelskiej alternatywy. Mówiąc o rozwiązaniu sytuacji na granicy Białorusi i Unii Europejskiej mamy świadomość, że nie chodzi tu tylko i wyłącznie o problem uchodźców. Mówimy o aktach państwowego terroryzmu w wykonaniu reżimu białoruskiego. Terroryzmu, w którym oszukani i pokrzywdzeni ludzie szukają lepszego życia w Europie i są używani jako broń. Nie możemy pozwolić na to, by granica naszej Wspólnoty była naruszona. Nie możemy zgodzić się na to, by nieuznawany przez nas reżim białoruski, niestety przy wsparciu swoich sojuszników z Moskwy, kpił z naszych praw. W związku z tym specjalne regulacje są konieczne - uznała była premier.

- Zarazem jednak nie możemy zapomnieć o naszych zasadach - o tym, że Europa wspierała i wspiera ludzi pokrzywdzonych i prześladowanych. (...) Regulacje specjalne nie mogą stać się normą. Musimy wypracować taki mechanizm sankcji, który sprawi, że przepychanie ludzi przez granicę dla nikogo nie będzie politycznym złotem i stanie się działaniem pod każdym względem nieopłacalnym i amoralnym - postulowała Kopacz.

Autor:mjz//now

Źródło: PAP