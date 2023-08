Nowi członkowie w Unii? Przewodniczący Rady Europejskiej podał termin

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że Unia Europejska musi być gotowa na przyjęcie nowych państw członkowskich do 2030 roku. - To ambitne, ale konieczne. Pokazuje, że podchodzimy do tego poważnie - stwierdził.

Sześć państw Bałkanów Zachodnich – Albania, Bośnia, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia – znajduje się na różnych etapach procesu przystępowania do UE. W ubiegłym roku Mołdawia i Ukraina uzyskały status krajów kandydujących. Na otrzymanie tego statusu czeka również Gruzja.

- Wierzę, że do 2030 roku musimy być gotowi na rozszerzenie – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, cytowany przez agencję Reutera. - To ambitne, ale konieczne. Pokazuje, że podchodzimy do tego poważnie - dodał na konferencji w słoweńskim kurorcie nad jeziorem Bled.

Michel powiedział, że aby przystąpić do UE, przyszłe państwa członkowskie będą musiały wdrożyć reformy zapewniające niezależność sądownictwa, zwalczać przestępczość zorganizowaną i korupcję oraz dostosować swoją politykę zagraniczną do polityki państw członkowskich UE. Jak podał Reuters, wezwał też wszystkich kandydatów do rozwiązania swoich dwustronnych konfliktów przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Michel dodał, że Rada Europejska omówi kwestię rozszerzenia na swoim następnym posiedzeniu.

