"Ciemnoczerwone" strefy, certyfikaty szczepień, dostawy szczepionek. Ustalenia unijnego szczytu

"Ciemnoczerwone" strefy

Dostawy szczepionek

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła też, że w Unii Europejskiej rosną obawy z powodu nowych odmian koronawirusa. - Mamy powody do nadziei z powodu szczepionek, ale też powody do poważnych obaw z powodu nowych odmian wirusa. Musimy zagwarantować dostawy szczepionek i musimy zapewnić szybkie i efektywne wykorzystanie dostępnych szczepionek - powiedziała.

Certyfikaty szczepień

Michel na konferencji prasowej oznajmił, że certyfikaty szczepień będą mogły być na początku wykorzystane tylko do celów medycznych. - Myślę, że powinniśmy się zgodzić na wspólne elementy, które powinny się znaleźć w certyfikatach szczepień do celów medycznych. Później zobaczymy, czy i w jakich okolicznościach te zaświadczenia mogłyby być użyte - dodał.

Granice

- Szczepionkami BioNTech i Moderny możemy zaszczepić do 85 procent populacji Unii Europejskiej. To 380 milionów ludzi. W tym samym czasie inne, biedniejsze części świata czują się zostawione z tyłu, jeśli chodzi o dostęp do szczepionek – powiedziała, wskazując, że w przyszłości UE będzie się dzielić szczepionkami z innymi krajami poprzez unijny mechanizm wsparcia. - Im dłużej wirus krąży po świecie, tym większa szansa na mutacje i większe ryzyko dla naszego zdrowia. Dlatego w naszym własnym interesie jest to, aby dzielić się szczepionkami z innymi regionami świata – podsumowała Von der Leyen.