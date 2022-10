Szef dyplomacji UE: trzeba zmniejszyć zależność od Chin

Szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu dyskutowali na temat zależności od Chin. O konieczności zmniejszenia ekonomicznego uzależnienia apelował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto.

W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej uczestniczyli w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu. Wśród najważniejszych tematów spotkania unijnych szefów dyplomacji były relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych, której przewodniczy Borrell, stwierdziła w dokumencie przygotowanym na spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu, że Unia Europejska powinna dążyć do "zaangażowania realistycznego i solidnego". – Teraz rozmawiamy o naszej zależności i podatności na rosyjski gaz. Musimy unikać tworzenia kolejnych – dodał.

Rau: sytuacja w Chinach nie wymaga fundamentalnej zmiany

Szef polskiej dyplomacji przekazał też, że konieczne są dalsze wysiłki Unii Europejskiej w celu zapewnienia równego i wzajemnego traktowania w stosunkach gospodarczych z Chinami, wskazując, że szczególnie istotne jest zintensyfikowanie dialogu z Pekinem w sprawie dostępu produktów rolnych do chińskiego rynku.

Haavisto: trzeba zachować wspólną unijną politykę wobec Chin

Obecnie podstawowym zagadnieniem jest to, czy UE mogłaby uniezależnić się od dostaw chińskich surowców, niezbędnych np. do produkcji samochodów elektrycznych, czy do wdrożenia technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.