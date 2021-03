Pekin odpowiada na sankcje: Unia Europejska powinna zdać sobie sprawę z powagi swojego błędu

Szef unijnej delegatury w Chinach został wezwany do tamtejszego resortu spraw zagranicznych, gdzie poinformowano go o stanowczym proteście przeciwko sankcjom Unii Europejskiej. Nałożone one zostały na chińskich urzędników za "poważne pogwałcenia" praw człowieka wobec muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej w regionie Sinciang.