Większość krajów UE poparła rozporządzenie w sprawie powiązania budżetu z praworządnością

To oznacza, że przepisy, które wiążą wszystkie unijne fundusze z zasadami praworządności, wejdą w życie od 1 stycznia. To wydaje się już tylko formalnością, skoro jest większość państw Unii Europejskiej, a to przed momentem sprawdziła niemiecka prezydencja na spotkaniu unijnych ambasadorów - powiedział korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski.