Co może Polska? Jaka jest definicja praworządności? Co ma z nią wspólnego adopcja dzieci?

Weto Polski i Węgier nie wystarczy, by zablokować powiązanie unijnych funduszy z praworządnością - tłumaczy korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. Wyjaśnia także, jaka jest definicja praworządności przyjęta przez Komisję Europejską i kiedy może ona nałożyć sankcje na państwo członkowskie.

W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji wypracowali porozumienie w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością. Zakłada ono, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków, na przykład przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa w danym kraju. Ostateczna decyzja należy do przywódców państw, ale zapadać będzie większością kwalifikowaną.