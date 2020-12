Morawiecki: nasi partnerzy o tym wiedzą, to stanowisko się nie zmienia. Orban: nie ma pośpiechu, by się porozumieć

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że "nie jesteśmy w stanie przyjąć budżetu na kolejne siedem lat w przypadku, jeśli równolegle będzie przyjmowane rozporządzenie" warunkującego wydatkowanie środków unijnych. - Nasi partnerzy o tym wiedzą, to stanowisko się nie zmienia - dodał. Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że "nie ma pośpiechu", by uzyskać porozumienie w sprawie unijnego budżetu jeszcze w tym roku.

Orban: nie ma pośpiechu

Morawiecki: nie możemy przyjąć rozporządzenia w obecnym kształcie

- Mówimy wyraźnie, że nie jesteśmy w stanie przyjąć budżetu na kolejne siedem lat w przypadku, jeśli równolegle będzie przyjmowane to rozporządzenie. Nasi partnerzy o tym wiedzą, to stanowisko się nie zmienia. Mamy je bardzo mocno, ugruntowane i skrystalizowane - dodał. Powiedział, że uchwała polskiego Sejmu potwierdza podejście rządu w tej sprawie.

Premier mówił o tym, że "poprzez to rozporządzenie Unia Europejska może wejść w bardzo poważny konflikt i długotrwałe turbulencje". Według niego, "może to polegać na tym, że każde państwo członkowskie, które w jakiś sposób podpadnie instytucjom europejskim, (...) będzie mogło być w arbitralny, dowolny sposób, zależny od widzimisię de facto instytucji europejskich ukarane przez zastopowanie źródeł finansowania projektów, zastopowanie funduszy spójności czy innych funduszy".

Rzecznik polskiego rządu: Polska podtrzymuje w całości swoje stanowisko

Europejska reakcja

Morawiecki: mechanizm może być stosowany z motywacji politycznych

Według premiera Mateusza Morawieckiego zawarty w rozporządzeniu mechanizm jest arbitralny, może być stosowany z motywacji politycznych i w związku z tym "niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii Europejskiej, a może nawet do rozpadu Unii". W ubiegłym tygodniu po rozmowie z kanclerz sprawujących obecnie prezydencję w Radzie UE Niemiec Angelą Merkel, szef polskiego rządu poinformował, iż oświadczył kanclerz Niemiec, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw UE i potwierdził gotowość do zawetowania nowego budżetu.