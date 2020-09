"Budowanie Unii równości jest jednym z głównych priorytetów". W listopadzie strategia w sprawie LGBT

"To są podstawowe prawa obywatelskie, ale także coś, co nie podlega żadnym znakom zapytania"

Unijna komisarz ds. równości Helena Dalli pisała w środę na Twitterze, że strategią równości KE chce wzmocnić prawa osób LGBTQI poprzez wzajemne uznawanie praw rodzinnych, ochronę przed nienawiścią, a także działania nakierowane na to, "by cała UE była strefą afirmacji człowieczeństwa".

Inne zdanie mają eurodeputowani lewicy oraz PO. - To są podstawowe prawa obywatelskie, ale także coś, co nie podlega żadnym znakom zapytania. (...) Kiedy ktoś neguje coś oczywistego, to jest mi po prostu wstyd. Wydaje mi się, że trzeba wykreślić Polskę z tego rodzaju wątpliwości. Naprawdę czas najwyższy na to, żeby wiedząc, że jesteśmy różni, mieli świadomość tego, że mamy równe prawa - mówił dziennikarzom szef delegacji Platformy Obywatelskiej w PE Andrzej Halicki.