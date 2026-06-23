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Świat
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"Reparacje wojenne" dla Iranu? Kto wygrywa na porozumieniu

Antyamerykański mural w Iranie
Antyamerykański mural w Iranie
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA - Abedin Taherkenareh
Kto wygrał na konflikcie USA i Izraela z Iranem? Wstępne porozumienie pokojowe pozwala ekspertom podsumować nie tylko koszty i konsekwencje trwającej ponad 100 dni wojny, ale też wskazać największego przegranego.Artykuł dostępny w subskrypcji

Stany Zjednoczone podpisały z Iranem 14-punktowe memorandum mające zakończyć wojnę. Po zakończeniu pierwszej sesji trwających rozmów pokojowych mediatorzy - Katar i Pakistan - ocenili, że "osiągnięto zachęcający postęp". Dla kogo korzystna jest treść tego porozumienia? Co zmieniła wojna USA z Iranem?

Pozostało 95% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie zapisy znalazły się w porozumieniu USA z Iranem?
Kto najbardziej zyskuje na wstępnym porozumieniu pokojowym?
Kogo eksperci uznają za największego przegranego konfliktu?
Jakie skutki gospodarcze i polityczne przyniosła wojna na Bliskim Wschodzie?
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Bliski WschódIzraelKonflikty wojskowe IzraelaKonflikty zbrojne IranuIranRelacje Iran - IzraelUSAPolityka zagraniczna USAMisje wojskowe USAPartia Republikańska USA
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