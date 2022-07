Umowa o eksporcie ukraińskiego zboża. Komentarze rzeczników ukraińskiej dyplomacji i Departamentu Stanu USA

Kolejna runda rozmów w tej sprawie odbędzie się w Stambule. - W sumie może zostać podpisany dokument, który zobowiąże strony do gwarantowania funkcjonowania szlaków eksportowych na Morzu Czarnym - oznajmił rzecznik.

USA "będą rozliczać Rosję z wywiązywania się z umowy"

Zapowiedź podpisania umowy to mile widziany przełom, ale naprawdę liczy się to, jak porozumienie będzie wcielane w życie - powiedział w czwartek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

- Oczywiście będziemy nadal współpracowali z naszymi partnerami, by rozliczać Rosję z wdrażania tej umowy - podkreślił rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji. - Przede wszystkim nigdy nie powinniśmy się znaleźć w takiej sytuacji - zaznaczył Price, odnosząc się do blokady czarnomorskich portów Ukrainy, do której doprowadziła rosyjska inwazja.