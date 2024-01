"Porażka prezydenta" i "sądowy chaos". Światowe media o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika

Zagraniczne media o sytuacji w Polsce

Portal Politico pisze, że prezydent "dokonał odwrotu" poprzez ułaskawienie obydwu polityków. "Ułaskawienie jest znaczącą porażką dla polskiego prezydenta, który początkowo twierdził, że poprzednie ułaskawienie z 2015 roku jest wystarczające, by Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli na wolności" - wskazano. Portal twierdzi, że Andrzej Duda "znalazł się pod rosnącą presją ze strony liderów PiS, by ich uwolnić".

"Spór o sytuację Kamińskiego i Wąsika uwypukla sądowy chaos, w którym znalazła się Polska, a wprowadzone przez PiS zmiany do systemu sprawiedliwości - spośród których wiele zostało uznanych za niezgodne z prawem przez polskich i europejskich sędziów - skutkują dualizmem prawnym" - wskazuje z kolei "Guardian". Gazeta zauważa, że różne sądy, a nawet różne izby tego samego sądu, wydawały sprzeczne orzeczenia w tej samej sprawie.

Za co zostali skazani Kamiński i Wąsik

20 grudnia 2023 roku Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. Chodzi o okres od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku i działania dotyczące tzw. afery gruntowej. Była to prowokacja wymierzona przeciwko Andrzejowi Lepperowi, ówczesnemu wicepremierowi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego . W tym okresie Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a Maciej Wąsik jego zastępcą. Razem z nimi skazano również dwóch innych członków ówczesnego kierownictwa CBA .

Jak stwierdził sąd okręgowy, Mariusz Kamiński "przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków" w ten sposób, że "kierował popełnieniem" czynu zabronionego przez podległych mu funkcjonariuszy CBA "pomimo braku podstaw prawnych". Wyrok mówi m.in. o zaplanowaniu, zorganizowaniu i zrealizowaniu "przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA" (w tym Macieja Wąsika - red.) prowokacji. Stwierdza, że "zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów" przeprowadzenia odrolnienia gruntów. Aby to uwiarygodnić - jak precyzuje sąd - "zlecił podrobienie szeregu dokumentów urzędów administracji rządowej i samorządowej", które wymieniono w wyroku.

W odniesieniu do Macieja Wąsika sąd stwierdził, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że "wykonując polecenia przełożonego, to jest Szefa CBA Mariusza Kamińskiego, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego, nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych (…) pomimo braku podstaw prawnych do ich realizacji".