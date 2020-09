Nie żyje wicepremier Uzbekistanu. "Powikłania po zakażeniu koronawirusem"

"Wicepremier Uzbekistanu do spraw rozwoju sfery rolnictwa i żywności Uktam Barnojew zmarł na skutek powikłań po zakażeniu koronawirusem" - przekazał rząd agencji Interfax. Jak dodano, Barnojew był leczony w prywatnej klinice w Taszkencie, następnie przewieziono go do Niemiec. Według portalu UzNews COVID-19 zdiagnozowano u polityka w lipcu. Barnojew sprawował funkcję wicepremiera od lutego 2020 roku.