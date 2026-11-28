Świat Ukraińskie dzieci wracają z Rosji. "Nie mogę uwierzyć, że ten koszmar się kończy" Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Ukraina. Dziewiątka dzieci z okupowanych terenów wróciła do rodzin, w tym 8-letni Artem Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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8-letni Artem swojej matki nie widział od ponad czterech lat. Rozdzieliło ich wkroczenie rosyjskich wojsk do Berdiańska w obwodzie zaporoskim. Jego mama Alina Sydorenko była poza miastem w dniu wybuchu pełnoskalowej inwazji i nie mogła po niego wrócić. W piątek ponownie mogli się spotkać.

- Nie mogę uwierzyć, że cały ten koszmar się kończy, że nie będę już budzić się rano z myślą: "Boże, gdzie jest moje dziecko? Co się z nim dzisiaj dzieje? Jak on sobie tam radzi?" I każdego dnia drżeć o jego życie. Ale najważniejsze, że będzie tuż obok mnie. W końcu znowu będę mogła być matką - mówiła 36-latka po przyjeździe syna. - Miałam dziecko, wychowywałam je, a potem nagle... Po tym całym czasie zdążyłam już zapomnieć, jak to jest być mamą - dodała.

Alina Sydorenko (w centrum) obejmuje swojego syna, 8-letniego Artema. Po prawej na przodzie Alewtyna Abibulajewa Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Rodzina zapewne osiedli się teraz u babci Artema w Browarach pod Kijowem.

Pośród repatriantów była też m.in. 11-letnia Waleria, na którą czekała przyrodnia ciotka, Alewtyna Abibulajewa. 63-latka z okupowanego Melitopola mieszka obecnie w Niemczech i tam zamierza zabrać Walerię. W rozmowie z agencją Reuters zaznaczyła, że od siedmiu miesięcy gromadziła potrzebne dokumenty, po tym jak matka 11-latki zmarła w marcu. - Na pewno wrócimy - oznajmiła Abibulajewa, która ma nadzieję na wyzwolenie jej rodzinnego miasta.

Wołodymyr Zełenski: pamiętamy o każdym

Ukraiński ombudsman [rzecznik - red.] Dmytro Łubinec, który był na miejscu przyjazdu dzieci, oświadczył: - Udało nam się sprowadzić do domu dziewięcioro naszych dzieci. Zrobiliśmy to przy bezpośrednim zaangażowaniu pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Melanii Trump.

Pierwsza dama rozpoczęła starania o powrót dzieci do domów w ubiegłym roku. Podczas spotkania na Alasce Donalda Trumpa i Władimira Putina rosyjskiemu przywódcy został przekazany jej list w tej sprawie.

Melania Trump niedawno pośredniczyła też w ewakuacji ukraińskich obywateli z okupowanych przez Rosję Ołeszek w obwodzie chersońskim.

W piątek w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiej prezydentowej za jej pomoc i mediacje. Podziękowania skierował też do ombudsmana i jego sztabu.

Today, children are returning to Ukraine from Ukraine’s temporarily occupied territories, as well as from Russia. Nine children, a grandmother accompanying her grandson, and Anastasiia – a resident of the Oleshky Children’s Residential Care Institution who needs special support.… pic.twitter.com/OTepFJB1LF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2026 Rozwiń

"Jestem wdzięczny wszystkim naszym ludziom, którzy działają w ramach inicjatywy Bring Kids Back (...) i dziękuję wszystkim partnerom, którzy współpracują z nami poprzez Międzynarodową Koalicję na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci" - napisał.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że do tej pory udało się sprowadzić z powrotem 2875 dzieci. "Pamiętamy o każdym. Robimy wszystko, co możliwe, aby ich odnaleźć i sprowadzić z powrotem do rodzin i bliskich" - podkreślił.

Rosja uprowadziła z Ukrainy ponad 20 tysięcy dzieci

12 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych uprowadzeń lub przymusowych przesiedleń ukraińskich dzieci.

Według danych przytoczonych w rezolucji do września odnotowano 20 651 potwierdzonych przypadków przesiedlenia lub przymusowego uprowadzenia ukraińskich dzieci do Rosji. Ponadto szacuje się, że 1,6 mln ukraińskich dzieci przebywa na terytoriach znajdujących się pod rosyjską okupacją.

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Międzynarodowa Koalicja na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci to inicjatywa powołana do życia 2 lutego 2024 r. w Kijowie (zainicjowana przez Ukrainę i Kanadę), której celem jest odnajdywanie, uwalnianie i bezpieczny powrót dzieci bezprawnie deportowanych lub przymusowo przesiedlonych do Rosji oraz na terytoria okupowane podczas wojny.