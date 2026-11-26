Świat Drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Kraju Krasnodarskim. "Wybuchł pożar" Oprac. Justyna Sochacka |

Rutte: Ukraina musi być jak najsilniejsza Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: eleonimages/Shutterstock

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Do ataku dronów na rafinerię doszło w nocy ze środy na czwartek w mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim. "Zaatakowano kluczowe pomieszczenia produkcyjne, zbiorniki i rurociągi transportowe. W przedsiębiorstwie wybuchł pożar" - poinformował ukraiński wywiad.

Rafineria w Sławiańsku nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: eleonimages/Shutterstock

Jako przekazała zarządzająca rafinerią firma Sławiansk Eco, atak nastąpił w okresie, gdy zakład wciąż remontowano po poprzednim ataku, dokonanym we wrześniu. Dodała, że "zbiorniki z produktami naftowymi zostały zniszczone", a "zbiorniki magazynujące ropę i prowadzące do nich rurociągi są podziurawione".

Ataki dronowe ograniczyły możliwości produkcyjne rosyjskich rafinerii

Rafineria w Sławiańsku nad Kubaniem przetwarza rocznie do 5,2 milona ton ropy i produkuje benzynę, olej napędowy i mazut, między innymi na potrzeby rosyjskiej armii.

Według szacunków dwóch źródeł w branży naftowej, na które powołał się Reuters, od końca października ukraińskie ataki dronowe zredukowały możliwości produkcyjne rosyjskich rafinerii o 45 procent.