Drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Kraju Krasnodarskim. "Wybuchł pożar"
Do ataku dronów na rafinerię doszło w nocy ze środy na czwartek w mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim. "Zaatakowano kluczowe pomieszczenia produkcyjne, zbiorniki i rurociągi transportowe. W przedsiębiorstwie wybuchł pożar" - poinformował ukraiński wywiad.
Jako przekazała zarządzająca rafinerią firma Sławiansk Eco, atak nastąpił w okresie, gdy zakład wciąż remontowano po poprzednim ataku, dokonanym we wrześniu. Dodała, że "zbiorniki z produktami naftowymi zostały zniszczone", a "zbiorniki magazynujące ropę i prowadzące do nich rurociągi są podziurawione".
Ataki dronowe ograniczyły możliwości produkcyjne rosyjskich rafinerii
Rafineria w Sławiańsku nad Kubaniem przetwarza rocznie do 5,2 milona ton ropy i produkuje benzynę, olej napędowy i mazut, między innymi na potrzeby rosyjskiej armii.
Według szacunków dwóch źródeł w branży naftowej, na które powołał się Reuters, od końca października ukraińskie ataki dronowe zredukowały możliwości produkcyjne rosyjskich rafinerii o 45 procent.