Świat Ukraińskie drony uderzyły w dwie rafinerie i bazę paliwową w Rosji Oprac. Justyna Sochacka |

Zełenski przekazał, że ukraińskie drony uderzyły w dwie rafinerie i bazę paliwową w Rosji. Opublikował nagranie Źródło wideo: Volodymyr Zelenskyy/X Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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Zełenski poinformował, że "minionej nocy jednostki Sił Obrony Ukrainy zaatakowały bazę paliwową 'Połtawska' w Kraju Krasnodarskim". "Cel znajdował się około 300 km od linii frontu. Rano Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła uderzenia na dwie rafinerie w Ufie - 'Basznieft-Ufanieftiechim' oraz 'Basznieft-Nowojł'. Oba obiekty są położone około 1500 km od linii frontu" - napisał w komunikatorze Telegram.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że jego kraj realizuje plan uderzeń w głębi Rosji. "Rosjanie powinni pomyśleć o prawdziwej dyplomacji, a nie próbować ponownie kogoś oszukać lub zyskać na czasie. Trzeba zakończyć tę wojnę" - podkreślił.

Our long-range operations are consistent, precise responses to Russia dragging out the war and attacking Ukrainian cities and communities.



Last night, Defense Forces units struck the Poltavska oil depot in the Krasnodar region. The target was approximately 300 kilometers from… pic.twitter.com/jEixUzrWdY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026 Rozwiń

SBU: na terenie dwóch rafinerii w Ufie wybuchły pożary

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w obiekty produkcyjne rafinerii w Ufie, należącej do kluczowych zakładów rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

"Po eksplozjach na terenie obu zakładów wybuchły pożary. Dostępne materiały medialne potwierdzają, co najmniej, dwa odrębne źródła pożaru. Płoną instalacje atmosferyczno-próżniowej destylacji ropy naftowej (AVT), uznawane za 'serce' rafinerii i odpowiadające za wstępny przerób ropy" - poinformowała służba prasowa SBU.

SBU poinformowała również, że minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały bazę paliwową Połtawska w Kraju Krasnodarskim. Według służby jest to duży kompleks przeznaczony do odbioru, magazynowania i przeładunku oleju napędowego oraz benzyny.

"Dzisiejsze uderzenia dalekiego zasięgu, przeprowadzone przez drony SBU, po raz kolejny pokazały, że przeciwnik nie posiada bezpiecznego zaplecza nawet 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Każdy skutecznie trafiony obiekt infrastruktury rafineryjnej i paliwowo-logistycznej zwiększa ekonomiczne koszty wojny dla Rosji" - podkreśliła SBU.

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