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Świat

Ukraińskie drony uderzyły w dwie rafinerie i bazę paliwową w Rosji

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ZELENSKI
Zełenski przekazał, że ukraińskie drony uderzyły w dwie rafinerie i bazę paliwową w Rosji. Opublikował nagranie
Źródło wideo: Volodymyr Zelenskyy/X
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie w Rosji. Jak przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, na terenie obu zakładów wybuchły pożary.

Zełenski poinformował, że "minionej nocy jednostki Sił Obrony Ukrainy zaatakowały bazę paliwową 'Połtawska' w Kraju Krasnodarskim". "Cel znajdował się około 300 km od linii frontu. Rano Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła uderzenia na dwie rafinerie w Ufie - 'Basznieft-Ufanieftiechim' oraz 'Basznieft-Nowojł'. Oba obiekty są położone około 1500 km od linii frontu" - napisał w komunikatorze Telegram.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że jego kraj realizuje plan uderzeń w głębi Rosji. "Rosjanie powinni pomyśleć o prawdziwej dyplomacji, a nie próbować ponownie kogoś oszukać lub zyskać na czasie. Trzeba zakończyć tę wojnę" - podkreślił.

SBU: na terenie dwóch rafinerii w Ufie wybuchły pożary

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w obiekty produkcyjne rafinerii w Ufie, należącej do kluczowych zakładów rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

"Po eksplozjach na terenie obu zakładów wybuchły pożary. Dostępne materiały medialne potwierdzają, co najmniej, dwa odrębne źródła pożaru. Płoną instalacje atmosferyczno-próżniowej destylacji ropy naftowej (AVT), uznawane za 'serce' rafinerii i odpowiadające za wstępny przerób ropy" - poinformowała służba prasowa SBU.

SBU poinformowała również, że minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały bazę paliwową Połtawska w Kraju Krasnodarskim. Według służby jest to duży kompleks przeznaczony do odbioru, magazynowania i przeładunku oleju napędowego oraz benzyny.

"Dzisiejsze uderzenia dalekiego zasięgu, przeprowadzone przez drony SBU, po raz kolejny pokazały, że przeciwnik nie posiada bezpiecznego zaplecza nawet 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Każdy skutecznie trafiony obiekt infrastruktury rafineryjnej i paliwowo-logistycznej zwiększa ekonomiczne koszty wojny dla Rosji" - podkreśliła SBU.

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Źródło: PAP
Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiRosjaDrony
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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