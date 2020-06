Śledztwo w sprawie Poroszenki. Może trafić do aresztu

Petro Poroszenko jest podejrzewany przez państwowe Biuro Śledcze o wydanie nielegalnego dekretu. Zdaniem Poroszenki działanie prokuratury jest motywowane politycznie. "To, co dzieje się teraz, nie ma nic wspólnego z rządami prawa, demokracją ani dochodzeniami kryminalnymi. Są to podwójne standardy, ściganie opozycji i oskarżenia przeciwko liderowi opozycji" - komentuje sprawę w mediach społecznościowych były prezydent Ukrainy.

"To, co dzieje się teraz, nie ma nic wspólnego z rządami prawa, demokracją ani dochodzeniami kryminalnymi. Są to podwójne standardy, ściganie opozycji i oskarżenia przeciwko liderowi opozycji" - napisał Poroszenko na Facebooku. Stwierdził, że był uprawniony do podejmowania decyzji co do obsady kierownictwa służb wywiadu zagranicznego.