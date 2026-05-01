Świat

Zełenski: to kosztowało Rosję siedem miliardów dolarów

Wołodymyr Zełenski
Rafineria w Tuapse ponownie w ogniu po ataku dronów (27.04.2026)
Źródło: Reuters
Wołodymyr Zełenski przekazał, że "sankcje dalekiego zasięgu", czyli ukraińskie ataki na obiekty przemysłowe w Rosji, przyniosły już Kremlowi straty rzędu siedmiu miliardów dolarów. W 2026 roku takich uderzeń było 96.

W piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że po raz kolejny zaatakowana została infrastruktura rosyjskiego portu w Tuapse nad Morzem Czarnym. Znów płonęła tam rafineria. Był to już czwarty atak ukraińskich dronów na Tuapse w ciągu ostatniego tygodnia.

Do nalotów na rosyjskie obiekty przemysłowe i infrastrukturę odniósł się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Według najbardziej ostrożnych szacunków państwo-agresor straciło od początku roku co najmniej siedem miliardów dolarów tylko bezpośrednio w wyniku naszych skutecznych sankcji przeciwko rosyjskiemu przemysłowi naftowemu i przetwórstwu: na skutek trafień, przestojów, opóźnień w wysyłkach" - napisał prezydent na portalu X.

Powiadomił, że w kwietniu "sankcje dalekiego zasięgu" Ukrainy doprowadziły nie tylko do ograniczeń rosyjskich dochodów z ropy naftowej. Zwiększył się zasięg ataków na rafinerie oraz intensywność ataków - przekazał.

"Ważne, że nie tylko osiągany jest sam cel, jak to określono w zadaniu bojowym, ale także wydłuża się czas przestoju obiektu lub przynajmniej odczuwalne jest ograniczenie jego pracy" - podkreślił Zełenski.

"Za każdą liczbą stoją uszkodzenia, przerwy i niekończące się prace remontowe"

Szef państwowej grupy energetycznej Naftohaz Ukrainy Serhij Korecki podsumował rosyjskie ataki na ukraińskie obiekty energetyczne, w tym gazociągi i ropociągi.

"Ataki cały czas trwają. Tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2026 roku było 96 ostrzałów naszych obiektów. Za każdą liczbą stoją uszkodzenia, przerwy i niekończące się prace remontowe" - napisał Korecki na Facebooku.

Wołodymyr Zełenski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

UkrainaRosjaDronyWojna w Ukrainie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
