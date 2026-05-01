Zełenski: to kosztowało Rosję siedem miliardów dolarów
W piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że po raz kolejny zaatakowana została infrastruktura rosyjskiego portu w Tuapse nad Morzem Czarnym. Znów płonęła tam rafineria. Był to już czwarty atak ukraińskich dronów na Tuapse w ciągu ostatniego tygodnia.
Do nalotów na rosyjskie obiekty przemysłowe i infrastrukturę odniósł się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
"Według najbardziej ostrożnych szacunków państwo-agresor straciło od początku roku co najmniej siedem miliardów dolarów tylko bezpośrednio w wyniku naszych skutecznych sankcji przeciwko rosyjskiemu przemysłowi naftowemu i przetwórstwu: na skutek trafień, przestojów, opóźnień w wysyłkach" - napisał prezydent na portalu X.
Powiadomił, że w kwietniu "sankcje dalekiego zasięgu" Ukrainy doprowadziły nie tylko do ograniczeń rosyjskich dochodów z ropy naftowej. Zwiększył się zasięg ataków na rafinerie oraz intensywność ataków - przekazał.
"Ważne, że nie tylko osiągany jest sam cel, jak to określono w zadaniu bojowym, ale także wydłuża się czas przestoju obiektu lub przynajmniej odczuwalne jest ograniczenie jego pracy" - podkreślił Zełenski.
"Za każdą liczbą stoją uszkodzenia, przerwy i niekończące się prace remontowe"
Szef państwowej grupy energetycznej Naftohaz Ukrainy Serhij Korecki podsumował rosyjskie ataki na ukraińskie obiekty energetyczne, w tym gazociągi i ropociągi.
"Ataki cały czas trwają. Tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2026 roku było 96 ostrzałów naszych obiektów. Za każdą liczbą stoją uszkodzenia, przerwy i niekończące się prace remontowe" - napisał Korecki na Facebooku.
Źródło: PAP
