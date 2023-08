Ataki dronami na cele w Rosji. "NYT": nie tylko operacja psychologiczna

Według amerykańskiego dziennika "New York Times" ukraińskie ataki dronami na cele w Rosji, w tym w Moskwie, "to nie tylko operacja psychologiczna, ale też próba zakłócenia logistyki wroga". Oceniono, że "po każdym takim uderzeniu na Kremlu wzrasta poczucie zagrożenia, co wymusza podejmowanie decyzji, jakie obiekty należy chronić w pierwszej kolejności".