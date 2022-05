Ranny w pierwszych dniach inwazji. Ukraiński żołnierz wspomina rosyjski atak na Kijów

Dmytro został ranny 25 lutego - do tej pory wraca do zdrowia i dopiero teraz jest w stanie mówić, co zapamiętał z tamtego czasu. Ukraiński żołnierz widział, jak ginęli jego przyjaciele. Opowiedział o tym reporterce magazynu "Polska i Świat" Sylwii Piestrzyńskiej.

Mocno roztrzaskana kość, zerwana skóra i mnóstwo straconej krwi - minęły ponad dwa miesiące, a on wciąż dochodzi do siebie. Dmytro jest żołnierzem, który na Ukrainie został ranny 25 lutego, jako jeden z pierwszych po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na jego kraj.

Stracił przyjaciół w rosyjskim ataku

Małżeństwo, które zginęło, to Irina Cwila i Dmytrij Syniuka - jedne z pierwszych ofiar tej wojny. Oboje wstąpili do armii, kiedy Rosja napadła na Ukrainę osiem lat temu. - Dmitrij, którego nazywaliśmy Demonem, był moim bliskim przyjacielem - przyznaje Dmytro.

Ukraiński żołnierz podkreślił, że walczył z Dmitrijem w Donbasie w jednym batalionie. - Jego żona też była wspaniała. Kochali żeglować - wspomina. - Przed wojną też byli na żaglach, ale kiedy pojawiło się zagrożenie wojną, wrócili, żeby być gotowym do obrony swojego ukochanego miasta. No i niestety, zginęli, broniąc Kijowa - dodaje.

Rzucił pracę, żeby walczyć o Ukrainę

Dmytro z zawodu jest prawnikiem. Podkreśla, że nie miał innego wyjścia - porzucił pracę, by walczyć na wojnie. - Ukraina to mój kraj. Nie zastanawiałem się, czy brać broń do ręki. Po prostu wziąłem i poszedłem walczyć. Ale tym razem kiedy jechaliśmy bronić Kijowa, wiedzieliśmy, że to może być droga w jedną stronę - wyjaśnia.