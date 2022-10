Ukraiński wywiad: Rosjanie masowo zwracają się z pytaniami, jak się poddać

czytaj dalej

Po ogłoszeniu przez Władimira Putina pierwszej mobilizacji od czasu II wojny światowej Rosjanie masowo opuszczają swój kraj. W pierwszym tygodniu po decyzji rosyjskiego przywódcy liczba sprzedanych biletów lotniczych w jedną stronę z Rosji wzrosła o 27 procent - poinformowała we wtorek firma ForwardKeys, zajmująca się analizami ruch lotniczego. Rosjanie uciekają głównie do Kazachstanu, Gruzji i Turcji. Szef MSW Kazachstanu Marat Achmetżanow poinformował we wtorek, że od rozpoczęcia mobilizacji do jego kraju wjechało z Rosji ponad 200 tysięcy osób.