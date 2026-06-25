Świat Rosja wzmacnia obronę stolicy. Zełenski: to efekt skutecznych ataków Oprac. Aleksandra Sapeta |

Pożar rafinerii pod Moskwą po ukraińskim ataku (16.06) Źródło wideo: X/Wołodymyr Zełenski Źródło zdj. gł.: STRINGER/PAP/EPA

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Według prezydenta Ukrainy decyzja Rosji o przenoszeniu systemów obrony przeciwlotniczej oznacza, że Kreml skupia się na ochronie dwóch obszarów kosztem osłabienia obrony w innych częściach kraju oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy.

"Wywiad wojskowy (HUR) zdobył wewnętrzne rosyjskie dokumenty zawierające rzeczywistą ocenę skutków ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu. Wynika z nich, że jednym z działań podjętych przez rosyjskie władze było przeniesienie systemów obrony przeciwlotniczej z regionów Rosji do Moskwy oraz w rejon Mostu Krymskiego" - napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie.

Zełenski o skutecznych atakach na cele Rosji

Zełenski podkreślił, że analiza przeprowadzona przez wywiad wojskowy potwierdziła osiągnięcie zakładanych celów z listy rosyjskich zakładów zbrojeniowych. Dodał, że Siły Obrony Ukrainy dokonały precyzyjnych uderzeń na rosyjskie fabryki produkujące sprzęt radioelektroniczny i inne kluczowe komponenty na potrzeby armii.

"Wśród ostatnich skutecznych uderzeń na terytorium okupanta warto zwrócić uwagę na zniszczenie ponad 60 tysięcy ton amunicji z arsenału Floty Bałtyckiej niedaleko Petersburga" - zauważył szef państwa.

Zełenski poinformował o kolejnych planach armii. "Przygotowujemy nowe, w pełni uzasadnione działania w odpowiedzi na przedłużanie wojny przez Rosję oraz ataki na terytorium Ukrainy. Ważne jest, aby jak najwięcej Rosjan zdało sobie sprawę z tego, że to właśnie odmowa rosyjskich władz, by podjąć działania dyplomatyczne, przedłuża tę wojnę" - przekazał.

Ukraińskie ataki na rosyjskie obiekty

Wcześniej w środę Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowały systemy obrony przeciwlotniczej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej oraz lotniska wojskowe Saki i Hwardijske na okupowanym przez Rosję Krymie.

Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomiły, że w nocy z wtorku na środę uderzyły w główną stację elektroenergetyczną w Sewastopolu oraz przeprowadziły uderzenia na 48 celów wojskowych na południowych terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.

Ukraińska armia atakuje strategiczne dla rosyjskiej machiny wojennej cele energetyczne i przemysłu zbrojeniowego. W ubiegłym tygodniu przeprowadzono między innymi skuteczny atak na rafinerię w stolicy Rosji. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze. Ukraińskie drony spadają również w głąb kraju, kilkaset kilometrów od linii frontu

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