Ukraiński rzecznik praw człowieka: 86 procent naszych jeńców doświadczyło tortur stosowanych przez Rosjan

Rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec ujawnił, że co najmniej 86 procent ukraińskich jeńców, którzy powrócili z rosyjskiej niewoli, potwierdziło, że dopuszczano się wobec nich bezpośredniej przemocy fizycznej. - Nie są to wyłącznie nasze dane. Podobne wnioski przedstawiła misja ONZ - dodał Łubinec.

- Nie mogę ujawniać szczegółów na temat rodzajów tortur stosowanych przez Rosjan. Jeśli zaczniemy o tym informować na szczeblu rządowym, może to doprowadzić do pogorszenia sytuacji naszych jeńców, którzy wciąż przebywają w niewoli - przyznał Dmytro Łubinec podczas audycji na żywo na kanale portalu Ukraińska Prawda w serwisie YouTube. W tym samym programie rzecznik praw człowieka przekazał, że od początku inwazji strona ukraińska otrzymała "kilkadziesiąt nagrań ukazujących brutalne morderstwa i okaleczanie jeńców przez żołnierzy rosyjskich ".

W ostatnich miesiącach w mediach ukazywały się liczne relacje, według których Rosjanie znęcają się nad ukraińskimi żołnierzami i cywilami fizycznie i psychicznie, m.in. przetrzymując ich w bardzo złych warunkach sanitarnych, przydzielając jeńcom bardzo ograniczone racje żywnościowe, a także zmuszając do uczenia się na pamięć hymnu Rosji i propagandowych rosyjskich pieśni.

130 obywateli Ukrainy wróciło do domu w ramach wielkanocnej wymiany jeńców

130 obywateli Ukrainy wróciło do domu w ramach wielkanocnej wymiany jeńców

Wybuch w Ołeniwce

29 lipca 2022 roku w obozie w Ołeniwce na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców, a kilkudziesięciu zostało ciężko rannych. Władze w Kijowie oceniły to zdarzenie jako akt terroryzmu dokonany przez stronę rosyjską.