Wiktor But jest jedną z ważnych postaci w systemie handlu bronią, powiązanym z interesami Federalnej Służby Bezpieczeństwa i innych służb specjalnych Rosji - uważa znany ukraiński publicysta Witalij Portnikow. Przebywający od lat w amerykańskim więzieniu handlarz bronią wrócił do kraju w ramach wymiany.

"But jest jedną z ważnych postaci w rosyjskim systemie handlu bronią, powiązanym z interesami Federalnej Służby Bezpieczeństwa i innych służb specjalnych Rosji, a także - można tak powiedzieć - z interesami samego prezydenta Władimira Putina . Jest oczywiste, że But pomagał budować wpływy rosyjskich służb specjalnych w wielu państwach świata" - przypomniał Witalij Portnikow.

Zagrożenie dla Putina

Zdaniem publicysty, Wiktor But jest Putinowi "potrzebny", ponieważ jest "dobrze poinformowany o wszystkim, co jest powiązane z interesami kierownictwa Rosji na najwyższym szczeblu". "Taki człowiek w amerykańskim więzieniu jest zawsze zagrożeniem dla Władimira Putina i innych przedstawicieli wojskowego i politycznego kierownictwa Rosji. To prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem" - stwierdził Portnikow. But - według Portnikowa - jest także potrzebny Putinowi, ponieważ Kreml potrzebuje broni, po to, by kontynuować agresję zbrojną przeciwko Ukrainie.