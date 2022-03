Minister: Rosjanie szykują masową akcję dezinformacyjną. Będą mówić, że rząd zgodził się na kapitulację

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzegł we wtorek, że Rosja przygotowuje się do rozpoczęcia szerokiej akcji dezinformacyjnej. Dodał, że okupant będzie głosić, iż władze cywilne i wojskowe Ukrainy zgodziły się na kapitulację. "To kłamstwa. Nic takiego nie uzyskają! Nie będzie kapitulacji!" - zapewnił.