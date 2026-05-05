Świat

Rosja traci więcej żołnierzy, niż mobilizuje. Piąty miesiąc z rzędu

Rosyjscy żołnierze podczas wysyłania konwoju dla armii rosyjskiej i mieszkańców obwodów kurskiego, donieckiego i ługańskiego
Rosja ostrzega kraje NATO w związku z incydentami z udziałem dronów
Źródło: TVN24
Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy Robert "Madiar" Browdi przekazał, że już piąty miesiąc z rzędu siły zbrojne Federacji Rosyjskiej tracą więcej żołnierzy niż zyskują nowych. Rosja miała zmobilizować od grudnia do kwietnia 148 tysięcy osób, natomiast stracić blisko 157 tysięcy.

"Już piąty miesiąc z rzędu udaje się utrzymać ten bilans na poziomie ujemnym, co stanowi jedno z kluczowych zadań, mających bezpośredni wpływ na zdolność bojową przeciwnika oraz nacisk wywierany przez niego na polu bitwy" - napisał w komunikatorze Telegram dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert "Madiar" Browdi.

Zgodnie z przedstawionymi danymi, w okresie od grudnia 2025 roku do kwietnia 2026 roku Rosja zmobilizowała i zatrudniła na podstawie umów z resortem obrony 148,4 tysięcy osób. Jednocześnie potwierdzone straty armii rosyjskiej, spowodowane wyłącznie atakami dronów, wynoszą 156 735 osób.

Rosyjscy żołnierze
Ciężkie straty Rosjan na ukraińskim froncie

"W kwietniu 2026 r. oddziały SBS uderzyły w 10 581 żołnierzy wroga, co stanowi 31,15 proc. całkowitych strat w ludziach po stronie (rosyjskiej), zadanych przez drony Sił Obronnych Ukrainy. W praktyce co trzeci potwierdzony cel został trafiony przez oddziały SBS" - czytamy w komunikacie.

Kreml już "poważnie się martwi". "To duży problem i będzie jeszcze większy"

Tatiana Serwetnyk

Według Browdiego, w zgrupowaniu Sił Systemów Bezzałogowych ustalono normę: co najmniej 30 proc. trafień ma przypadać na siłę żywą przeciwnika. "W tym okresie jednostki SBS zweryfikowały zniszczenie i trafienie 305,7 tys. celów, z czego 90 470 stanowiła siła żywa przeciwnika" - powiadomiono w komunikacie.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski poinformował pod koniec marca, że Rosja planuje w 2026 r. zrekrutować 409 tys. żołnierzy i nie rezygnuje z przygotowań do kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/SERGEI ILNITSKY

RosjaUkrainaWojna w Ukrainie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
