Świat Rosja traci więcej żołnierzy, niż mobilizuje. Piąty miesiąc z rzędu Oprac. Adam Styczek |

Rosja ostrzega kraje NATO w związku z incydentami z udziałem dronów

"Już piąty miesiąc z rzędu udaje się utrzymać ten bilans na poziomie ujemnym, co stanowi jedno z kluczowych zadań, mających bezpośredni wpływ na zdolność bojową przeciwnika oraz nacisk wywierany przez niego na polu bitwy" - napisał w komunikatorze Telegram dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert "Madiar" Browdi.

Zgodnie z przedstawionymi danymi, w okresie od grudnia 2025 roku do kwietnia 2026 roku Rosja zmobilizowała i zatrudniła na podstawie umów z resortem obrony 148,4 tysięcy osób. Jednocześnie potwierdzone straty armii rosyjskiej, spowodowane wyłącznie atakami dronów, wynoszą 156 735 osób.

Rosyjscy żołnierze

Ciężkie straty Rosjan na ukraińskim froncie

"W kwietniu 2026 r. oddziały SBS uderzyły w 10 581 żołnierzy wroga, co stanowi 31,15 proc. całkowitych strat w ludziach po stronie (rosyjskiej), zadanych przez drony Sił Obronnych Ukrainy. W praktyce co trzeci potwierdzony cel został trafiony przez oddziały SBS" - czytamy w komunikacie.

Według Browdiego, w zgrupowaniu Sił Systemów Bezzałogowych ustalono normę: co najmniej 30 proc. trafień ma przypadać na siłę żywą przeciwnika. "W tym okresie jednostki SBS zweryfikowały zniszczenie i trafienie 305,7 tys. celów, z czego 90 470 stanowiła siła żywa przeciwnika" - powiadomiono w komunikacie.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski poinformował pod koniec marca, że Rosja planuje w 2026 r. zrekrutować 409 tys. żołnierzy i nie rezygnuje z przygotowań do kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.

