Blisko 50 tysięcy żołnierzy z innych rodzajów wojsk ukraińskich ma zostać przeniesionych do sił lądowych w celu uzupełnienia brygad bojowych - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w sztabie generalnym. Napisał, że decyzję w tej sprawie podał naczelny dowódca sił zbrojnych Ołeksandr Syrski.

Proces przenoszenia żołnierzy do wojsk lądowych ruszył jeszcze 11 stycznia, kiedy zapadła decyzja w tej sprawie naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych Ołeksandra Syrskiego - podała Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w sztabie generalnym. Poinformowała, że ma to dotyczyć około 50 tysięcy żołnierzy innych rodzajów wojsk. Liczba ta stanowi 20 procent wszystkich ukraińskich żołnierzy, walczących obecnie na froncie.

Z jednostki "zabrano" 250 fachowców

W połowie stycznia Ukraińska Prawda i inne media w Kijowie podały, że do formacji lądowych są przerzucani żołnierze sił powietrznych.

Starszy sierżant 114. Brygady Lotnictwa Taktycznego Witalij Gorżewski mówił Ukraińskiej Prawdzie, że służy w tej formacji od 2014 roku. Zajmuje się naprawami sprzętu wojskowego i utrzymaniem jego gotowości bojowej. Dotyczy to między innymi samolotów MiG-29 i MiG-29A, które zostały przekazane Ukrainie przez partnerów ze Słowacji i Polski.

Gorżewski mówił, że w zeszłym roku z jego brygady "zabrano" 250 fachowców, w tym roku liczba ta ma sięgnąć 200. Przypomniał, że już raz był przenoszony do sił piechoty. W styczniu zeszłego roku został jednak ranny i wrócił do swojej brygady.

"Poziom krytyczny"

Oficer jednostki sił powietrznych, który nie chciał podać swojego nazwiska, mówił dziennikarzom, że odkąd zaczęli "zabierać" do piechoty wojskowych z jego formacji, został osiągnięty jej "poziom krytyczny", a stan osobowy spadł do około 50 procent.

Ukraińscy żołnierze na pozycjach w obwodzie donieckim 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces

Obawa przed przegraną na wiosnę

Były dowódca kompanii batalionu szturmowego Ajdar Jewhen Dykyj mówił ukraińskiej telewizji Espreso, że jeśli mobilizacja nie zostanie zwiększona, Ukraina "przegra wojnę" do wiosny.

- Od prawie półtora roku powtarzam to samo: nasz prawdziwy wybór sprowadza się do tego, czy chcemy zwiększyć mobilizację, czy chcemy się poddać. Nikt nie oferuje nam trzeciej opcji. Dotarliśmy do punktu, w którym stoimy na skraju katastrofy militarnej - ostrzegał Dykyj. Jak stwierdził, front ukraiński "topnieje z każdym dniem". - Obecnie mobilizuje się półtora raza mniej rekrutów niż nasza armia traci w czasie walk - podkreślił, nie ujawniając żadnych liczb.