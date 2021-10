Czy Saakaszwili wróci na Ukrainę? Media w Kijowie snują prognozy

Micheil Saakaszwili, aresztowany w Tbilisi były prezydent Gruzji , nieprędko wróci na Ukrainę, której jest obywatelem - prognozują media w Kijowie. Eksperci ze swojej strony wyrażają wątpliwość, czy były gruziński przywódca jest takim powrotem zainteresowany. Ich zdaniem chce on wpływać na sytuację polityczną we własnym kraju.

"Ale nawet jeśli USA i UE staną po stronie Saakaszwilego, gruzińskie władze i tak będą miały wszelkie podstawy, by mówić, że nie mają prawa odsyłać go za granicę, bo najpierw trzeba doprowadzić do wyroku nowe sprawy karne przeciwko Saakaszwilemu" - podkreśliła Europejska Prawda.

UE i USA "ograniczyły się do oświadczeń"

Od czasu zatrzymania Saakaszwilego w piątek UE i USA ograniczyły się do oświadczeń o konieczności sprawiedliwego traktowania Saakaszwilego, a żaden światowy lider nie ogłosił niczego podobnego do "Wolność dla Micheila". To na pewno nie to, na co liczył gruzińsko-ukraiński polityk - podał portal.