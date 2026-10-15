Świat Ukraina zaatakowała rosyjskie lotnisko. Marynarka wojenna: trafiliśmy w sześć samolotów Su-34 Oprac. Justyna Sochacka |

Rosyjskie myśliwce podczas ćwiczeń (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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"Na skutek uderzenia trafiono w sześć samolotów Su-34M. Zniszczono również zaplecze techniczne niezbędne dla zabezpieczenia lotów, a także zaobserwowano wybuchy i pożary na terenie lotniska" - poinformowało w komunikacie dowództwo ukraińskiej marynarki wojennej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w serwisie X, że cztery Su-34 zostały zniszczone. "Rosjanie wykorzystywali te maszyny do terroryzowania naszych obywateli. Samoloty były przygotowane do przeprowadzenia kolejnych ataków na Ukrainę i były uzbrojone w bomby lotnicze" - napisał.

Last night, Ukraine’s Defense Forces struck an airfield in the Voronezh region. Four Su-34 aircraft were destroyed and two more Su-34s were hit. The Russians used them to terrorize our people. These very warplanes were ready to launch new attacks on Ukraine and were loaded with… pic.twitter.com/2Q9CLLwdXN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026 Rozwiń

Atak miał zostać przeprowadzony na lotnisku Borisoglebsk w obwodzie woroneskim z wykorzystaniem pocisków zestawu rakietowego Neptun, zaprojektowanego przez Kijowskie Biuro Projektowe Łucz w celu zwalczania okrętów. W kwietniu 2022 roku marynarka wojenna Ukrainy użyła go do zatopienia krążownika Moskwa na Morzu Czarnym.

Zełenski: to nasze odpowiedzi na rosyjski terror

Zełenski poinformował, że "nasze sankcje dalekiego zasięgu dosięgły również obiektu w obwodzie orłowskim, wykorzystywanego do przechowywania i wystrzeliwania dronów uderzeniowych". "Trafiono także w cel na Morzu Czarnym" - dodał.

"To nasze uzasadnione odpowiedzi na wszelkie przejawy rosyjskiego terroru wobec Ukrainy. Rosja przedłuża wojnę, dlatego nasze operacje dalekiego zasięgu będą kontynuowane" - oświadczył.

Wprowadzenie Neptunów na wyposażenie armii Ukrainy było odpowiedzią na rosyjską aneksję Krymu w 2014 roku, której skutkiem była utrata przez Kijów większości marynarki wojennej. Ukraińskie siły zbrojne stanęły wówczas przed koniecznością szybkiego wzmocnienia ochrony wybrzeża Morza Czarnego.

Już w czasie pełnoskalowej wojny zestaw Neptun przystosowano do zwalczania celów na lądzie: wersja pocisku R-360, zaprojektowana z myślą o takich uderzeniach, ma głowicę bojową o masie 350 kilogramów i zasięg 400 kilometrów. Do odpalania pocisków służy mobilna wyrzutnia na podwoziu ciężarówki Tatra 8x8, przenosząca cztery pociski.

Samoloty Su-34 (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: SERGEI ILNITSKY/PAP

Su-34 wykorzystywane są do atakowania Ukrainy

Samoloty Su-34 są określane jako myśliwsko-bombowe, choć w praktyce wykorzystywane są jako bombowce - przede wszystkim do atakowania celów na Ukrainie z użyciem bomb naprowadzanych satelitarnie KAB (kierowanych bomb lotniczych), wyposażonych w dodatkowe powierzchnie nośne. Pozwala im to na uderzenia w cele odległe o 80-90 kilometrów.

Utrata lub poważne uszkodzenie sześciu maszyn tego typu oznaczałaby poważne ograniczenie zdolności rosyjskiego lotnictwa, ale też poważne straty materialne. Określany w NATO nazwą "Fullback" Su-34 jest bowiem jednym z najcenniejszych i najbardziej nowoczesnych rosyjskich samolotów wojskowych. Koszt wyprodukowania jednego Su-34 w rosyjskich mediach określano dotąd jako 36 milionów dolarów.