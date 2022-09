"Forbes": ukraińska kontrofensywa zmieniła obraz wojny. Rosja każdego dnia traci batalion wojska

"Te straty to katastrofa dla Rosji. Zanim 30 sierpnia ruszyła kontrofensywa sił Kijowa na południu, a osiem dni później na wschodzie, rosyjska armia ledwo utrzymywała w Ukrainie nieco ponad 100 osłabionych batalionów" - podkreśla w swoim komentarzu David Axe. Teraz, "wraz z postępami podwójnej ukraińskiej kontrofensywy na wschodzie i południu Ukrainy, rosyjska armia codziennie traci sprzęt i żołnierzy o sile co najmniej batalionu, to setki ofiar i pojazdów skreślanych ze stanów każdego dnia".