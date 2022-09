Ukraińska kontrofensywa postępuje. Rosjanie i ich kolaboranci uciekają między innymi kradzionymi rowerami i autami

Usłyszeli, że "muszą sobie radzić sami"

- Przyszli do naszych domów, by wziąć nasze ubrania, żeby drony nie dostrzegły ich w mundurach. Wzięli nasze rowery. Dwóch z nich groziło pistoletem mojemu byłemu mężowi, dopóki nie oddał im kluczyków do samochodu - powiedziała dziennikowi lokalna mieszkanka Ołena.