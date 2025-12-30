Logo strona główna
Świat

Rozmowa prezydentów "daje bardzo mało nadziei"

Ćwiczenia 65. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy w regionie zaporoskim
Kira Rudyk o spotkaniu Trump-Zełenski
Źródło: TVN24 BiŚ
Jak można obiecać ludziom, że będzie pokój, jeśli nie wiemy, ilu z nas przetrwa do początku tego pokoju? - pytała w TVN24 BiS ukraińska deputowana Kira Rudyk, odnosząc się do rozmów Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na Florydzie. Jej zdaniem w pierwszej kolejności należy powrócić do kwestii zawieszenia broni.

Ukraińska parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos, Kira Rudyk była pytana w TVN24 BiS, o to, co sądzi o spotkaniu Zełenski-Trump, które odbyło się w niedzielę na Florydzie. Ich rozmowy dotyczyły potencjalnego planu pokojowego dla Ukrainy.

- Niestety daje bardzo mało nadziei - odparła. - Ludzie żyją bez prądu, bez bieżącej wody, bez ogrzewania w wielu miejscach. A Putin cały czas nas atakuje, niezależnie od tego, co się dzieje - dodała.

Jej zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby trzymanie się pierwszego pomysłu Donalda Trumpa, wedle którego w pierwszej kolejności należy dążyć do przerwania ognia.

- To moim zdaniem jest obowiązkowe, by kontrolowane były jakiekolwiek negocjacje pokojowe - oceniła. - Jak można obiecać ludziom, że będzie pokój, jeżeli nie wiemy, jak wielu z nas przetrwa do momentu początku tego pokoju? - pytała.

Putin "nie daje szansy na niepodległość"

Odniosła się też do słów Trumpa, według których Władimir Putin chce, żeby Ukraina odniosła w tej wojnie sukces. - Może naprawdę (Putin - red.) tak uważa, ponieważ myśli, że Ukraina jest częścią Rosji. Nie daje nam szansy na niepodległość i nigdy nie uznał nas za oddzielne, suwerenne państwo. W ramach Rosji może naprawdę życzy nam sukcesu - powiedziała.

- Niestety dla niego jesteśmy państwem niezależnym. Jesteśmy niepodlegli i osiągniemy sukces bez niego - skwitowała.

Ukraina odda Rosji część terytorium?

Kira Rudyk odniosła się również do doniesień, że w ramach porozumienia pokojowego Ukraina mogłaby oddać część swojego terytorium na rzecz Rosji. Jej zdaniem to niemożliwe. - Ani pod względem prawnym, ani organizacyjnym, politycznym i na tym najbardziej czystym, ludzkim poziomie - mówiła.

- Mamy takich sąsiadów, którzy akurat, tak się zdarza, mieszkają bliżej granicy rosyjskiej. I to znaczy, że mamy odpuścić? Ponieważ z jakiegoś pechowego powodu mieszkają bliżej tamtej granicy? - pytała retorycznie. - Dlaczego na poziomie czysto ludzkim mielibyśmy poświęcić niektórych z naszych sąsiadów, współobywateli, ze względu na to, że pojawiły się jakieś międzynarodowe oczekiwania? - kontynuowała.

- Nie wydaje mi się, żeby w Ukrainie ktokolwiek się na to zgodził - podsumowała.

pc

pc
Autorka/Autor: ms/akw

Źródło: TVN24 BiŚ

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT

UkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinDonald TrumpWołodymyr Zełenski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica