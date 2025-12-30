Rozmowa prezydentów "daje bardzo mało nadziei"

Kira Rudyk o spotkaniu Trump-Zełenski Źródło: TVN24 BiŚ

Ukraińska parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos, Kira Rudyk była pytana w TVN24 BiS, o to, co sądzi o spotkaniu Zełenski-Trump, które odbyło się w niedzielę na Florydzie. Ich rozmowy dotyczyły potencjalnego planu pokojowego dla Ukrainy.

- Niestety daje bardzo mało nadziei - odparła. - Ludzie żyją bez prądu, bez bieżącej wody, bez ogrzewania w wielu miejscach. A Putin cały czas nas atakuje, niezależnie od tego, co się dzieje - dodała.

Jej zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby trzymanie się pierwszego pomysłu Donalda Trumpa, wedle którego w pierwszej kolejności należy dążyć do przerwania ognia.

- To moim zdaniem jest obowiązkowe, by kontrolowane były jakiekolwiek negocjacje pokojowe - oceniła. - Jak można obiecać ludziom, że będzie pokój, jeżeli nie wiemy, jak wielu z nas przetrwa do momentu początku tego pokoju? - pytała.

Putin "nie daje szansy na niepodległość"

Odniosła się też do słów Trumpa, według których Władimir Putin chce, żeby Ukraina odniosła w tej wojnie sukces. - Może naprawdę (Putin - red.) tak uważa, ponieważ myśli, że Ukraina jest częścią Rosji. Nie daje nam szansy na niepodległość i nigdy nie uznał nas za oddzielne, suwerenne państwo. W ramach Rosji może naprawdę życzy nam sukcesu - powiedziała.

- Niestety dla niego jesteśmy państwem niezależnym. Jesteśmy niepodlegli i osiągniemy sukces bez niego - skwitowała.

Ukraina odda Rosji część terytorium?

Kira Rudyk odniosła się również do doniesień, że w ramach porozumienia pokojowego Ukraina mogłaby oddać część swojego terytorium na rzecz Rosji. Jej zdaniem to niemożliwe. - Ani pod względem prawnym, ani organizacyjnym, politycznym i na tym najbardziej czystym, ludzkim poziomie - mówiła.

- Mamy takich sąsiadów, którzy akurat, tak się zdarza, mieszkają bliżej granicy rosyjskiej. I to znaczy, że mamy odpuścić? Ponieważ z jakiegoś pechowego powodu mieszkają bliżej tamtej granicy? - pytała retorycznie. - Dlaczego na poziomie czysto ludzkim mielibyśmy poświęcić niektórych z naszych sąsiadów, współobywateli, ze względu na to, że pojawiły się jakieś międzynarodowe oczekiwania? - kontynuowała.

- Nie wydaje mi się, żeby w Ukrainie ktokolwiek się na to zgodził - podsumowała.

