Ukraińska armia: Zniszczyliśmy most kolejowy pod Chersoniem. Wokół Rosjan zaciska się pętla okrążenia

W piątek amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) podał, że ukraińskie wojska zaatakowały w środę po raz trzeci w ciągu 10 dni leżący w pobliżu drogowy most Antonowski i prawdopodobnie nie nadaje się on już do użytku. 25 lipca amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) przekazał, że Ukraińcy uszkodzili również dwa pozostałe mosty wiodące do Chersonia, co może utrudnić najeźdźcom dostarczanie sprzętu wojskowego do tego miasta.