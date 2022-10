Ukraińscy żołnierze ogłaszają przejęcie kontroli nad Łymanem i zrzucają rosyjskie flagi

Zełenski: ukraińska flaga już jest w Łymanie

Wcześniej w sobotę rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj poinformował, że ukraińska armia weszła do okupowanego przez siły rosyjskie Łymanu. Także on przyznawał, że wciąż trwają walki. Donosił natomiast, że rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest okrążone. Ukraiński resort obrony napisał, że "prawie wszyscy rosyjscy żołnierze rozmieszczeni w Łymanie zostali pomyślnie przerzuceni albo do worków na zwłoki, albo do ukraińskiej niewoli".