Ukraińscy muzycy wstąpili do wojsk obrony terytorialnej. Przed wojną nagrali teledysk z Zełenskim

Czujemy nienawiść do Władimira Putina z powodu tego, co zrobili z naszym krajem. Ta nienawiść daje nam także siłę do walki - mówi Taras Topola w rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem. Lider ukraińskiego zespołu muzycznego Antytila opowiada, że grupa chciała w lutym wydać płytę, ale ich plany pokrzyżowała wojna. Muzycy wstąpili do wojsk obrony terytorialnej.

Dziennikarz TVN24 BiS Hubert Kijek dociera do Ukraińców, których życie przez ostatni miesiąc zupełnie się zmieniło. Tym razem rozmawiał z muzykami z zespołu Antytila. Pod koniec lutego miała wyjść ich nowa płyta, ale nie zdążyli jej wypromować, więc udostępnili ją w internecie, a sami założyli mundury, by bronić swego kraju.

- Gdy nagrywaliśmy ten teledysk, Wołodymyr Zełenski nie był prezydentem Ukrainy. On był jedynie kreatywnym mężczyzną. W tamtym momencie współpracowaliśmy ze sobą. To była zwykła artystyczna kooperacja - mówi lider zespołu Antytila Taras Topola.

- Nagraliśmy muzykę do jego filmu. To było wspaniałe doświadczenie. Prezydent wciąż jest bardzo otwartym człowiekiem. Z uśmiechem na twarzy i z wielkim sercem wychodzi do ludzi z prawdą na ustach. On nikogo nie udaje, jest sobą. Zachowuje się tak samo na scenie, jak i w pałacu prezydenckim. Wychodzi i pokazuje ludziom swoje emocje. Jest prawdziwy w tym, jak się prezentuje. Zełeński wierzy w to, co robi i wie czego chce - podkreśla muzyk.

Zespół muzyczny Antytila nagrał muzykę do filmu Wołodymyra Zełenskiego TVN24

Muzycy, którzy stali się żołnierzami

Zespół wydał album dzień po wybuchu wojny w Ukrainie. Taras Topola zapytany, co muzycy czuli, gdy dowiedzieli się, że Putin zaatakował ich kraj, odpowiedział: Eksplozje nas obudziły, tak samo nasze żony i dzieci. Na początku pomogliśmy im ewakuować się, a potem wstąpiliśmy do obrony terytorialnej. Staliśmy się żołnierzami.

- Drugiego dnia wojny planowaliśmy wydać nową płytę. Udostępniliśmy wtedy w naszych mediach społecznościowych link do albumu i nagraliśmy wiadomość dla naszych fanów. Powiedzieliśmy ludziom, że wojna się zaczęła i nie jesteśmy w stanie promować naszej płyty - wspomina. - Poprosiliśmy ich, żeby weszli w link i cieszyli się z tego, co nagraliśmy, bo nic innego nam nie zostało. Zaczęła się wojna i musieliśmy zacząć działać niekonwencjonalnie - dodaje.

Taras Topola tłumaczy, że ich głównym zadaniem, jako żołnierzy, jest ratowanie ludzkiego życia. - Jesteśmy medykami i naszym priorytetem jest pomaganie żołnierzom rannym na froncie i ewakuowanie ich do szpitala, najszybciej jak się da - wyjaśnia. - Oczywiście, mamy broń i musimy jej używać, kiedy jest to potrzebne, ale priorytetem jest dla nas ochrona zdrowia ukraińskich żołnierzy - podkreśla.

Topola: staliśmy się żołnierzami TVN24

Najtrudniejsze momenty wojny

Zdaniem muzyka, "Rosjanie są marnymi żołnierzami". - Czujemy nienawiść z powodu tego, co zrobili z naszym krajem Rosjanie. Ta nienawiść daje nam także siłę do walki. Przypuszczam, że widzieliście mnóstwo nagrań pokazujących zniszczone miasta, my też jest zobaczyliśmy. To wielka tragedia i wygramy tę wojnę, ale żołnierz biorący udział w tym konflikcie czuje jedynie złość - mówi.

- Jednak siłę daje nam nasza wiara i jedność. To pozwala nam przetrwać. Czasami jest bardzo trudno, kiedy na przykład widzisz rannego żołnierza. To dla mnie najbardziej szokujące momenty tej wojny: patrzenie na rannego żołnierza. Strach, krzyk, krew i śmierć - przyznaje.

Lider zespołu muzycznego Antytila podkreśla, że na froncie "człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie, że w ciągu kilku minut twój kolega z oddziału może być martwy". - Tu ludzie umierają, obok nas. To dla mnie najtrudniejsze momenty tej wojny, kiedy widzisz martwego towarzysza broni - dodaje.

Autor:asty/kab

Źródło: TVN24 BiS