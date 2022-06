Problem jak z "Paragrafu 22". Jest amunicja, Ukraińcom brakuje dział

Ukraińska amunicja staje się decydującą kwestią w bitwie o Donbas - opisuje brytyjski dziennik "Guardian". Dziennikarze zauważyli, że w tej kwestii Rosjanie mają przewagę. Ukraińcom kończy się amunicja do systemów z czasów sowieckich, a do dostarczanych przez Zachód pocisków w standardzie NATO wciąż brakuje dział.

"To jest teraz wojna artylerii" - mówił w czerwcu wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki. Jak dodał: "W kwestii artylerii przegrywamy. Wszystko teraz zależy od tego, co (Zachód) nam dostarczy. Ukraina ma jedną sztukę artylerii na 10-15 sztuk Rosji ".

Ukraińcy oszczędzają amunicję, Kijów apeluje o pomoc

Część analityków ocenia, że Rosja również ma problemy z zaopatrzeniem w amunicję, ale według szacunków przytaczanych przez "Guardiana" wojska rosyjskie wciąż wystrzeliwują w Donbasie nawet 60 tysięcy pocisków dziennie, podczas gdy Ukraińcy zaledwie 5-6 tysięcy. Siły ukraińskie coraz częściej zmuszone są do oszczędzania amunicji. Kijów apeluje do sojuszników o dostawy.

"Mamy amunicję nowego typu, ale wciąż brakuje dział"

"Mamy amunicję nowego typu, ale wciąż brakuje dział (by nią strzelać)" - powiedziała niedawno dziennikowi "New York Times" wiceprzewodnicząca komisji do spraw bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu w ukraińskim parlamencie Mariana Bezuhla. Podkreśliła, że Ukraina otrzymała z Zachodu dużą ilość natowskiej amunicji, ale wciąż posiada zbyt mało dział, by zastąpić stare uzbrojenie.