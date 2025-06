Ukraińcy wyzwolili kolejną miejscowość

Odzyskano ciała kolejnych 1200 żołnierzy poległych w wojnie z Rosją

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

> "Dziś odbyła się kolejna wymiana — sprowadzamy naszych chłopaków z rosyjskiej niewoli. Planujemy kontynuację kolejnych wymian w przyszłym tygodniu, przynajmniej tak brzmi obecne porozumienie. Mamy nadzieję, że strona rosyjska wypełni swoją część tych zobowiązań humanitarnych zgodnie z ustaleniami" - poinformował w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na platformie X.

> W sobotę prezydent USA Donald Trump rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jednak, jak przekazał później amerykański dowódca, rozmowa dotyczyła głównie konfliktu na Bliskim Wschodzie. - Dużo mniej czasu poświęciliśmy na rozmowę o Rosji/Ukrainie, ale tym (zajmiemy się) w przyszłym tygodniu. (Putin) przeprowadza zaplanowane wymiany jeńców - duże liczby więźniów są wymieniane, niezwłocznie, z obu stron - dodał Trump.

Dowiedz się więcej: Cztery fronty Trumpa. Bilans

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał w sobotę raportu naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra Syrskiego i poinformował, że Siłom Obrony udało się wyprzeć wojska rosyjskie i wyzwolić miejscowość Andrijiwka w północno-wschodniej części obwodu sumskiego na północy kraju.

- Syrski przedstawił raport o naszych aktywnych działaniach na froncie. Szczególną i bardzo ważną uwagę zwrócono na kierunek pokrowski i nasz obwód sumski - tereny przygraniczne naszego obwodu sumskiego. Udaje się wypierać stamtąd rosyjskie wojska. Dziękuję za to wszystkim naszym jednostkom, które osiągają rezultaty - powiedział Zełenski.

> Iran stanowi też "poważne zagrożenie" dla Ukrainy, ponieważ dostarcza Rosji uzbrojenie i technologię - oświadczył ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Newsmax.

- Iran w rzeczywistości aktywnie działa przeciwko nam, dostarczając broń i technologię Rosji. To sprawia, że są poważnym zagrożeniem. Mimo to nie dążymy do eskalacji - powiedział Zełenski.