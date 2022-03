Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Aleksander Kwaśniewski o Władimirze Putinie i możliwych scenariuszach przebiegu wojny

We wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" były prezydent Aleksander Kwaśniewski był pytany, czy widzi kogokolwiek lub cokolwiek, co byłoby w stanie zatrzymać przywódcę Rosji Władimira Putina przed atakowaniem Ukrainy. Ocenił, że "bardzo trudno znaleźć takie elementy czy możliwości".

- Sądzę, że klucz ciągle jest po stronie rosyjskiej. Gdyby sankcje doprowadziły do szybkiego i silnego kryzysu ekonomicznego, to można liczyć się z tym na przykład, że wybuch niepokoju w kilku miejscach w Rosji mógłby zwrócić jego (Putina - red.) uwagę na własne problemy w kraju, a nie na Ukrainę - mówił Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Putin stał się zbrodniarzem wojennym

- Gdy chodzi o samą wojnę, to obawiam się, że możemy oczekiwać gorszych scenariuszy. To niepowodzenie, które on przeżywa, może go skłaniać do tego, żeby uczynić z tego wojnę totalną i atakować wszystko, co się da - dodał Kwaśniewski.